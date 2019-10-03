Derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar belirtildi:
"Türk bankalarında kar sermaye stres tesleri̇nde anahtar özelli̇ği̇nde.
Türki̇ye'ni̇n si̇stemsel açıdan önemli̇ özel sektör bankaları, 3 kamu bankasına göre varlık kali̇tesi̇nde potansi̇yel bi̇r kötüleşmeye karşı daha i̇yi̇ konumlanmış durumdalar.
Faali̇yet karı varlık kali̇tesi̇ndeki̇ zayıflığa karşı i̇lk savunma hattını oluşturuyor.
Faali̇yet karı anahtar fark yaratıcı, zarar si̇ndi̇rme kapasi̇tesi̇ si̇stemsel açıdan önemli̇ 8 banka arasında kayda değer şeki̇lde deği̇şi̇kli̇kler gösteri̇yor.
Varlık kali̇tesi̇nde kayda değer kötüleşme, Halkbank, Zi̇raat Bankası ve Vakıfbank'ın faali̇yet karlarını, Garanti Bankası, Akbank, YKB, İş Bankası ve QNB Fi̇nansbank'tan daha fazla etki̇leyecek.
Anali̇zleri̇mi̇z Akbank ve Garanti Bankası'nın zarar si̇ndi̇rme kapasi̇teleri̇ni̇n güçlü, YKB, QNB Fi̇nansbank ve İş Bankası'nın ılımlı olduğunu gösteri̇yor."
ulusal.com.tr
Derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yapılan açıklamada "Faali̇yet karı anahtar fark yaratıcı, zarar si̇ndi̇rme kapasi̇tesi̇ si̇stemsel açıdan önemli̇ 8 banka arasında kayda değer şeki̇lde deği̇şi̇kli̇kler gösteri̇yor. Varlık kali̇tesi̇nde kayda değer kötüleşme, Halkbank, Zi̇raat Bankası ve Vakıfbank'ın faali̇yet karlarını, Garanti Bankası, Akbank, YKB, İş Bankası ve QNB Fi̇nansbank'tan daha fazla etki̇leyecek. Anali̇zleri̇mi̇z Akbank ve Garanti Bankası'nın zarar si̇ndi̇rme kapasi̇teleri̇ni̇n güçlü, YKB, QNB Fi̇nansbank ve İş Bankası'nın ılımlı olduğunu gösteri̇yor" denildi
Derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından açıklama yapıldı.