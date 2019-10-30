Son dakika haberleri... FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'dan bomba emeklilikte yaşa takılanlar EYT yorumu

FOX TV'deki Çalar Saat programında yer alana yerel basın turunda, Esin gazetesinin manşetinde yer alan "Emekliye yakacak parası verilsin" başlıklı haberi aktaran İsmail Küçükkaya, şunları söyledi:

"Hafta sonu çalışırken, danışmanım Nihal Kemaloğlu şunu söyledi: Madem ki sen de bir EYT'lisin. Madem ki sen de sigortalı olduğun tarihten itibaren, emekli olma gün ve primini doldurduğun zaman emekli olacağın günü biliyorsun, ama oyunun kuralları sonradan değiştirildi. Aslında sen de bir mağdursun. Dolayısıyla 'EYT'yi unutma' dedi."

Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son EYT açıklamaları ve bu açıklamalara EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın yanıtını içeren haberi "EYT'yi unutmak mümkün değil" sözleriyle anons etti.

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