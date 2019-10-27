Son dakika haberleri... Garanti Bankası'ndan resmi açıklama geldi! Mobil ve internet bankacılığı neden çöktü

Garanti Bankası mobil ve internet bankacılığına uzun süredir ulaşılamıyor.

Bankadan işlem yapamayan çok sayıda kullanıcı sosyal medyadan tepki gösterdi.

Açıklama geldi

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

Tepkilerin bazıları şöyle;

*Garanti bankası intetnet sitesine giremeyen tek ben miyim yoksa genel bir problem mi var?

*Garanti bankası internet bankacılık sisteminde arşa cıktı, kullanılmıyor.

*Garanti bankası internet bankacılığı çöktü. Mobil ve Web den işlemlere ulaşılamıyor. Ödemelerim var. Mağdur ediyorsunuz. Şikayetim var.

*Koskoca Garanti Bankası mobil ve İnternet şubesi çökmüş şaka gibi ya..

*Garanti Bankası an itibari ile çökmüştür.

*garanti bankası haydi kardeşim işimiz gücümüz var.

*Garanti Bankası'nın sistemleri çökmüş diyorlar dogrumu??? İnşallah hacklenmemistir

ulusal.com.tr