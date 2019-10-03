Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dolarizasyona karşı çok daha net ve kararlı politika olacak, sürecinin önümüzdeki günlerde daha da normalleşeceğini düşünüyoruz" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu.



Albayrak, şunları söyledi:



"Kazanımlarımızdan geri adım atmayacağız.



Geçtiğimiz yıldaki kırılganlıklara göre çok daha konforlu bir alandayız.



Önümüzdeki 4 yıl dalgalanmalara karşı elimiz çok daha güçlü.



Türkiye'nin vazgeçilemez dinamiklerinin başında büyüme geliyor.



Vergi düzenlemelerine ilişkin ilk paketin çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak hayata geçirmek için adımları atacağız.



Dolarizasyona karşı çok daha net ve kararlı politika olacak, sürecinin önümüzdeki günlerde daha da normalleşeceğini düşünüyoruz.



Ticaret savaşlarından kazançlı çıkabilecek bir ülkeyiz.



Sermaye piyasalarna ilişkin çalıştığımız paketler var, ilk paketi yakında açıklarız."



ulusal.com.tr