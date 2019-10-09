Son dakika haberleri! Hükümetten emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması (EYT son durum)

AK Parti'nin Kızılcahamam toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT de konuşuldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu konuda popülist davranamayacaklarını belirtti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, AK Parti'nin Kızılcahamam toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT gündeme geldi.

Bakan Selçuk, bu konuda şunları söyledi:

"Kısım kısım zaten yardımcı olunuyor.

Doğrudan doğruya, topyekün bir anda yapma şansımız yok.

Bunu Süleyman Demirel daha önce yaptı, emeklilik yaşı 38’lere kadar düştü.

Ortada bir sandık var.

Buna primler koyuyorsunuz, bundan da emekli maaşlarını ödüyorsunuz.

İkisini karşılamayan bir düzenlemeyi getiremeyiz.

Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir."

ulusal.com.tr