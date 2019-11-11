Son dakika haberleri... İBB’den su zammı açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2020 bütçesi hazırlandı. Yeni bütçeye göre, 1 Aralık’tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Sözcüsü Murat Ongun yapılacak zamla ilgili açıklama yaptı



Ongun'un açıklaması şöyle;

İSKİ, 2020 yılı su fiyatlarında neden artış yapmak zorunda kaldı:

Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi

Elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar

Eski yatırım projelerinin (çevre ve atık su) halen devam etmesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Aralık 2019'dan geçerli olmak üzere suya konutta yüzde 20 zam talebi yer almıştı.