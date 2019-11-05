Son dakika haberleri! Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak

Hükümet, 3600 ek gösterge için kolları sıvadı.

Ek gösterge memurların, aylık ücretleri, emekli aylığı ve emekli ikramiyesi belirlenmesinin en önemli unsurlardan biri. Bu da yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire ve 110 bin din görevlisi olmak üzere toplamda 1 milyon 600 bin kişiyi etkiliyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konu için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4 Kasım'da bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, bakanlığın ek göstergenin kaç kişiyi kapsadığı ve maliyetini masaya yatırdı.

Ancak memur konfederasyonları ise toplantıya davet edilmedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Çalışma Bakanlığı'nın toplantısını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Kahveci, memurların düzenlemeyi uzun süredir beklediğini söyledi, bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

HABER: SEDA AKYÜZ

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