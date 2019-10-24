Son dakika haberleri... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı.

Daha da indi. Politika faizi tam 250 baz puan düştü. Faiz yüzde 14 seviyesine çekildi.

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplandı. Açıklanan rakam beklentinin üzerindeydi.

Faiz kararı öncesinde 5,74 civarında bulunan dolar, faiz kararı ardından yukarı yönlü hareket etti. Kur, 5,76 seviyesinin üzerine çıktı. Avro da o dakikalarda 6,40 liradan işlem gördü.

25 Temmuz ile 24 Ekim 2019 tarihleri arasında tam bin baz puan faiz indirimine gidildi. Türkiye'nin politika faizi 3 ayda yüzde 24'ten yüzde 14'e düştü.

Peki faizin yüzde 14 olması ne anlama geliyor? Ekonomist Selçuk Geçer, Ulusal Kanal'a yaptığı telefon bağlantısında kararı değerlendirdi. Geçer, Bu karardan sadece konut sektörünün olumlu etkileneceğini ifade etti.

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