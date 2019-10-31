Son dakika haberleri! Merkez Bankası'ndan enflasyon ve sigara fiyatları açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal "Enflasyon Raporu 2019-IV" sunumu gerçekleştirdi.

Uysal, şunları söyledi:

"İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir.

Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır.

Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir.

Son dönemde büyüme kompozisyonunun etkisiyle belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

Net ihracatın büyümeye katkısı azalarak da olsa sürecek.

Kredi ve mevduat faizleri belirgin oranda geriledi.

Ticari kredilerde de artış gözlemeye başladık.

3'üncü çeyrekte enflasyon Temmuz enflasyon raporu tahminlerinin alt bandına yakın gerçekleşti.

Arz yönlü unsurlar enflasyon düşüşünü destekledi.

TÜFE'nin Ekim'de tek hanede kalacağını, yılın son iki ayında baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.

İktisadi faaliyetin ılımlı toparlanma eğilimi ve sektörel yayılımındaki iyileşme devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini sürdürdü.

Mal ve hizmet ihracatı artmaya devam etti.

İşgücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti.

2019 yılı için gıda enflasyon tahmini %10,0 (Önceki %15,0)

2020 yılı için gıda enflasyon tahmini %11,0 (Önceki %11,0)

Enflasyonun 2019 yıl sonunda %12,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %13,9)

Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,2)

Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %11,2-12,8 aralığında -orta noktası %12,0- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %11,5-16,3 aralığı ile %13,9).

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %5,3-11,1 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %5,2-11,2 aralığı ile %8,2).

Enflasyon ana eğilimindeki iyileşme -1,1 puan.

Gıda fiyatları varsayımındaki aşağı yönlü güncelleme -1,2 puan.

TL cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki gerileme -0,3 puan.

Çıktı açığındaki güncelleme 0,1 puan.

Tütün ürünleri fiyatlarındaki ayarlama 0,6 puan.

Aşağı ve yukarı yönlü unsurların birbirini dengelemesiyle 2020 yıl sonu tahminlerinde değişiklik olmamıştır.

Parasal duruşu belirlerken enflasyonun ana eğilimine dair göstergeleri dikkate alıyoruz.

Enflasyon beklentileri yakından takip edilirken, tahminlerimiz ve bunların ima ettiği ana eğilimler karar alma sürecimizde önemli etki ediyor.

Enflasyondaki ana eğilimin aşağı yönlü olduğunu ifade edebiliriz.

Atılabilecek ilave adımların zamanı ve boyutu veri akışına bağlı olacak.

Önümüzdeki dönemde parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşü sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz.

Finansal sistemin sağlıklı işleyişini de gözeten bir yaklaşım benimsedik.

Geldiğimiz noktada, gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandığımızı, bununla birlikte atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre şekillendireceğimizi vurgulamak isterim.

Enflasyonu en kısa sürede kalıcı olarak tek haneye, ardından da %5 nihai hedefimize düşürmeye odaklandık.

Parasal sıkılığın düzeyini ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeyi sürdüreceğiz.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın ayrılmaz bir bütünün parçaları.

Son dönemde zorunlu karşılıklar başta olmak üzere elimizdeki araç setini etkin şekilde kullanarak finansal istikrarı ve para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyen adımlar attık.

Geçtiğimiz süreçte finansal kesim ve reel sektör etkileşimini yakından izleyerek bir yandan enflasyonu düşürmeyi amaçlarken diğer yandan bunun kalıcı olabilmesine yönelik olarak finansal sistemin sağlıklı işleyişini de gözeten bir yaklaşım benimsedik.

Bu adımların, ekonominin orta ve uzun vadede sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirilebilmesine katkı sağlayacağını ve böylelikle fiyat istikrarını destekleyeceğini öngörüyoruz.

Önümüzdeki dönemde krediler ve iktisadi faaliyette öngörülen ılımlı toparlanmanın, iç ve dış makro dengeler açısından elde edilen kazanımların devamını sağlayacak ekonomik çerçeveyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz.

Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz.

Parasal duruşumuzu enflasyonun ana eğilimi üzerinde makul bir reel faiz oluşturacak şekilde belirlemekte olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim.

Enflasyonun diğer belirleyicilerini değerlendirdiğimizde, toplam talep koşullarının önemli bir göstergesi olan çıktı açığı tahminlerimiz ışığında, iktisadi faaliyet ve işgücü piyasasındaki görünümün enflasyon üzerinde aşağı yönlü etkide bulunduğunu söyleyebiliriz.

Çekirdek enflasyona bakarken vergi artışları hariç göstergelere bakıyoruz."

ulusal.com.tr