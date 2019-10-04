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Son dakika haberleri! Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetmiştir. Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıkmıştır. Bu dönemde gıda enflasyonundaki olumlu görünüm sürmüş, enerji grubunda yıllık enflasyon gerilese de fiyatlar aylık bazda yüksek bir artış kaydetmiştir." denildi

Son dakika haberleri! Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı fiyat gelişmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetmiştir.

Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıkmıştır.

Bu dönemde gıda enflasyonundaki olumlu görünüm sürmüş, enerji grubunda yıllık enflasyon gerilese de fiyatlar aylık bazda yüksek bir artış kaydetmiştir.

Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir.

Bu çerçevede, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur.

Baz etkisinin yanı sıra TL'nin görünümü ve iç talep koşullarındaki ılımlı seyre bağlı olarak temel mal grubu yıllık enflasyonu önemli ölçüde gerilemiştir.

Enerji fiyatlarında aylık bazdaki artış eğilimi elektrik fiyat ayarlamasının etkisiyle Ekim ayında devam edecektir.

Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bu dönemde önemli ölçüde azalmıştır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası #enflasyon
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