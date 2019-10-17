Son dakika haberleri! Merkez Bankası'ndan Türkiye ekonomisi açıklaması
ABD'de açıklamalarda bulunan TCMB Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük, "Merkez Bankası, pi̇yasa oynaklığından endi̇şe etmi̇yor. Türki̇ye, 2019'da beklentileri̇ aşarak pozitif büyüme kaydedecek. Türki̇ye, ekonomi̇si̇ daha sürdürülebi̇li̇r bi̇r patikada. Küresel ekonomi̇ yavaşlarken 2020'de Türki̇ye'de büyüme hızlanacak. Türki̇ye 2019'u düşük çi̇ft haneli̇ enflasyonla kapatacak." dedi
EKONOMİ 17.10.2019, 17:20
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük, ABD'de açıklamalarda bulundu.
Küçük, şunları söyledi:
"Merkez Bankası, pi̇yasa oynaklığından endi̇şe etmi̇yor.
Türki̇ye, 2019'da beklentileri̇ aşarak pozitif büyüme kaydedecek.
Türki̇ye ekonomi̇si̇ daha sürdürülebi̇li̇r bi̇r patikada.
Küresel ekonomi̇ yavaşlarken 2020'de Türki̇ye'de büyüme hızlanacak.
Türki̇ye, 2019'u düşük çi̇ft haneli̇ enflasyonla kapatacak."
ulusal.com.tr
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