Son dakika haberleri... MHP'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT için bu öneride bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, "45 yaşında emeklilik olmaz, doğru. Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu insanları yok sayamayız. Çünkü, verilmiş bir hak var. Bu hakkı teslim etmek zorundayız" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna değinen Ersoy, yaşa takılanların problemlerinin mutlaka çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Ersoy; "Emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda bizim seçimden önce bir sözümüz var. Burada mağduriyet var mı, var. Bunu kabul etmemiz lazım. Devletimize bunun bir yükü var mı, var. Ancak 1999'dan önce sigorta girişi yapılmış ve daha öncesinde hak kazanmış vatandaşlarımızla alakalı mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bunu tüm gruplarla birlikte otururuz, konuşuruz, bir sonuca varırız. Cumhurbaşkanımızın söylediğine ben de katılıyorum, 45 yaşında emeklilik olmaz, doğru. Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu insanları yok sayamayız. Çünkü, verilmiş bir hak var. Bu hakkı teslim etmek zorundayız. Toplumda kanayan bir yara varsa biran önce önlemini almamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.

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