banner1198

banner1199

banner1197

Son dakika haberleri! MHP'li Cemal Enginyurt'tan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: EYT dışlamaya değil...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda yaptığı açıklamada "EYT, dışlanmaya değil, kucaklamaya muhtaçtır" dedi

EKONOMİ 27.10.2019, 12:38 27.10.2019, 12:40
Son dakika haberleri! MHP'li Cemal Enginyurt'tan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: EYT dışlamaya değil...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklama yaptı.

Enginyurt, şunları belirtti:

"EYT, 40 yaşında emekli olmak için istenen bir hak arayışı değildir.

EYT, 4447 sayılı yasayla mağdur edilen insanların haklı talebidir.

Prim ödemesi bitmiş, sağlık hizmetlerinden dahi yararlanamayan insanlarımızı görmezden gelmeyelim.

EYT, dışlanmaya değil, kucaklamaya muhtaçtır."

ulusal.com.tr

#mhp #Cemal Enginyurt #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P