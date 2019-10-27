Son dakika haberleri! MHP'li Cemal Enginyurt'tan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklama yaptı.

Enginyurt, şunları belirtti:

"EYT, 40 yaşında emekli olmak için istenen bir hak arayışı değildir.

EYT, 4447 sayılı yasayla mağdur edilen insanların haklı talebidir.

Prim ödemesi bitmiş, sağlık hizmetlerinden dahi yararlanamayan insanlarımızı görmezden gelmeyelim.

EYT, dışlanmaya değil, kucaklamaya muhtaçtır."

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