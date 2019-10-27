Son dakika haberleri.... Mustafa Destici'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı.

Destici, şunları söyledi:

"Biz başından itibaren şunu söylüyoruz. İnandığımız için söylüyoruz. Siyasetten söylemedik. Dedik ki, 'bu emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız, erken emeklilik istemiyor'. Bu vatandaşlarımız 99'dan önce işe başlayan vatandaşlarımız, bunları devlet işe başlarken demiş ki 'siz 25 sene çalışıp şu kadar gün prim doldurduktan sonra emekli olabilirsiniz'. Vatandaş da bu şartla işe başlamış ama belli bir süre sonra gelmiş sanki maç içinde kural değiştirme gibi 'sen şu yaşı bekleyeceksin' demiş. Dolayısıyla bu, adil değildir, bu kabul edilebilir değildir. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerekir."

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