Son dakika haberleri... Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması: Dediğimize geliyorlar

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugün emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetleri konusunda çıkan haberler sonrası EYT konusuna dair önemli açıklamalar yaptı.

Özgür Erdursun şunları belirtti:

"EYT'de dediğimiz rakama geliyorlar; Cumhurbaşkanı maliyeti 750 milyar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 800 milyar, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önce yıllık 10-60 milyar lira son açıklaması AK PARTİ kampında geldi. 'Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir' dedi"

"BU MÜCADELENİN KAHRAMANLARI SİZLERSİNİZ"

Erdursun, EYT'nin hak arama mücadelesi olduğunu ve bu mücadelenin tarihe geçeceğini ifade ederek, "Bu mücadelenin kahramanı sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr