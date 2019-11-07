Son dakika haberleri... Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve tamamlayıcı emeklilik açıklaması

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda paylaşımlarda bulundu.

Erdursun, şunları belirtti:

"Ülkemizde 1 Milyon 832 Bin 397 adet işyeri bulunmaktadır. 500 ve üzerinde işçi çalıştıran işyeri sayısı Toplam 1 Milyon 832 Bin 397 işyerinin sadece 1.768’dir.

Ülkemizde 1 Milyon 832 Bin 397 adet işyeri bulunmaktadır. Sadece 1 kişi çalıştıran işyeri sayısı 689 Bin 518’dir.

Ülkemizde 1 Milyon 832 Bin 397 adet işyeri bulunmaktadır. 1.000 ve üzerinde işçi çalıştıran işyeri sayısı sadece 474'dür.

BU İŞTE BİR TERSLİK VAR

Ülkemizde işsiz sayısı 4 Milyon 596 Bin kişi olarak açıklandı ancak 18 Yaş üstü işsiz olup GSS primi ödemek zorunda olan işsiz sayısı ise 11 Milyon 139 Bin 799 Kişi olarak açıklandı, bu işte bir terslik var!

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR EYT

Yıllardır mağduriyetleri çözülemeyen EYT'nin maliyeti 15 Milyar iken kayıtdışı istihdamın yıllık 112 Milyar 77 Milyon TL gibi büyük bir maliyeti vardır. Ayrıca bu kişilerin sağlık harcamalarıyla birlikte maliyeti artmaktadır! Çalışma hayatında mutlu olan yok! Çalışma da yok!

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK

Asgari ücretle çalışan bir kişi aylık 76,74 TL’yi BES’ e öder, bu tutara %25 devlet desteği olan 19.19TL ile birlikte fonda 95,33TL birikim olur, yıllık fonda 1.151,16 TL birikir, bu kişiye Emekli maaşı 95 TL verilir! 95 TL''Ne Emekliliktir'' nede de ''Tamamlayıcı emekliliktir.''

Kayıtdışı çalışmaya çözüm; SGK maliyetlerini düşürerek, karmaşık teşvik sitemine son vermektir. Düşük SGK maliyeti ile kayıt dışı çalışanları sistemin içine dahil etmek, sistemin içinde bulunup düşük ‘’sigorta primine esas kazanç tutarlarının’’ tam bildirimleri sağlanmalıdır.

PRİM BORÇLANMASI (GÜN SATINALMA) HAKKI VERİLMELİ

Emeklilik için Kadınlar 58, erkekler 60 yaşına gelmiş ancak emeklilik için prim gün sayıları eksik ise bu durumda olanlara Prim Borçlanması (gün satınalma) hakkı verilmelidir..."

KILIÇDAROĞLU İLE EYT GÖRÜŞMESİ

Özgür Erdursun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunu görüştüklerini belirterek, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile EYT başta olmak üzere Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatında Halkın beklentilerini konuştuk, sorunları en önemlisi ÇÖZÜMLERİ konuştuk... Şunu net ifade edeyim sorunlarıda biliyoruz, çözümlerini de..." ifadelerini kullandı.

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