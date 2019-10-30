Son dakika haberleri.... Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mitinglerine de katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ilgili sözlerini değerlendirdi.

Özgür Erdursun, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanına birisi bir soru sordu. Biz hiç kimsenin 40 yaşında emekli olması taraftarı değiliz. 50 yaşında da emekli olması taraftarı değiliz çünkü sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminde 40 yaşında emeklilik olmaz.

Ancak emeklilikte yaşa takılanların durumu, 40 yaşında ya da 50 yaşında emekli olmak isteyenler değildir. Çünkü, emeklilikte yaşa takılanın bir mağduriyeti var.

Ülkemizde aslında acı gerçek şu. 40 yaşında 50 yaşında emekli olunur diyen Sayın Cumhurbaşkanı, 46 yaşında emekli olmuş. 46 yaşında emekli olan bir kişinin, 40 yaşnda 50 yaşında emekli mi olunur söylemi, havada kalan bir söylem. Siz neden 46 yaşında emekli oldunuz? Çünkü kendisine bir hak verilmişti. O haktan yararlandı. Şimdi 8/09/1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlara da bir hak verilmişti. Bir gece yarısı, o hak ellerinden alındı. Emeklilikte yaşa takılanların mücadelesi, bunun mücadelesidir aslında."

ulusal.com.tr