Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "08/09/1999 sonrası sigorta girişi olan erkeklerde EYT’li olabilir; 08/09/1999 sonrası sigortalı olmuş, sigorta öncesi askerliğini yapmış, askerlik borçlanması yaparak işe başlama tarihini 08/09/1999 ve öncesine kadar geri çekebilecek olan Erkekler EYT'li olurlar!" ifadelerini kullandı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan erkeklerin de emeklilikte yaşa takılanlar EYT'li olabileceğini belirtti.



Erdursun; "08/09/1999 sonrası sigorta girişi olan erkekler de EYT'li olabilir; 08/09/1999 sonrası sigortalı olmuş, sigorta öncesi askerliğini yapmış, askerlik borçlanması yaparak işe başlama tarihini 08/09/1999 ve öncesine kadar geri çekebilecek olan Erkekler EYT'li olurlar!" paylaşımı yaptı.



Erdursun, şunları da paylaştı:



"Ülkemizde Milletin 1.sorun ve önceliği ekonomidir! İşçi, işveren, memur,esnaf, çiftçi kim olursa olsun önceliği ekonomidir! Önceliği ekonomi olmayanlar ülkemizin %10'luk kesimidir, bu küçük azınlık ülke gelirinin %90'dan daha fazla pay alan emeksiz zengin olan mutlu azınlıktır..!"



Özgür Erdursun, "Anlayamıyorum milyonlarca EYT’li 20 yıldır emekli olamadı, olanlar ise geç emekli oldu, millet yıllarca emekli maaşı almadı! Bu paralar yani alınamayan maaşlar nereye gitti! Milletin aldığı asgari ücret belli, emekli maaşı belli! Yollar köprüler paralı ekonomi neden nu durumda!" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr







