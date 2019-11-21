Son dakika haberleri! Zam yağmuru sürüyor! Yine zam geldi

Son günlerde artan zam yağmuru devam ediyor. Çok sayıda firma ürünlerine yine zam yaptı.

Bir hafta önce bir gecede binden fazla ürünün fiyatı artmıştı.

Aydınlık gazetesinin haberine göre, en son peynir fiyatları yine zamlanırken, zam kervanına saç boyaları, cam eşyalar ve çocuk oyuncakları da eklendi.

Büyük marketlerde yeni fiyatların raflara asılması için özel personel görevlendirildi. Sık sık değişen fiyatlar nedeniyle müşteri kasiyer tartışmaları da arttı.

"BAŞKA ÇARE KALMADI"

Ürünlerine zam yapan bir gıda firmasının üst düzey yöneticisi, girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını kaydederek şöyle konuştu:

"Vatandaşın zor geçindiğinin farkındayız.

Yönetimde zammı tartışırken bu durumu da dikkate alıyoruz.

Ama karşımıza iki seçenek çıkıyor.

Ya zam ya da üretimi durdurma.

Yüzlerce çalışanımız var.

Yılların emeği olarak ortaya çıkmış bir şirket.

Zam yapmaktan başka çaremiz kalmıyor."

ulusal.com.tr