Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, memura zam teklifini açıkladı. Bakan Sarıeroğlu, "2018'de yüzde 3+3, 2019'da yüzde 3+3" dedi

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, memura zam teklifini açıkladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu (Hükümetin memura zam teklifi) "2019 yılı ilk 6 ayı için yüzde 3. İkinci 6 ayı için yüzde 3 olarak teklifimizi sunuyorum. 2018 yılı ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci 6 ayda yüzde 3" dedi.



1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2018 ve 2019 yılında memurlara, yapılacak zam ve sosyal-mali haklar konusunda uzlaşı aranıyor. Sendikalar görüşmelerin başladığı ilk gün tekliflerini sunarken, hükümet emekli maaşı zammı için ilk teklifini bugünkü görüşmede açıklandı.



Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklaması şöyle:

* 1 ağustos'ta bir çalışma takvimi belirlemiştik. 2-7 Ağustos tarihlerinde 11 hizmet kolu için çalışmalar başlamıştı. 8 Ağustos'ta genele ilişkin talepleri çalıştılar. Bizlere raporları sundular. Bizler de değerlendirmeyi yaptık. Bugün de genele ilişkin taleplerin değerlendirmesini gerçekleştirdik. 21 Ağustos'a kadar süremiz söz konusu.

* En düşük memur maaşında yüzde 97, ortalama memur maaşında yüzde 61 değer sağlandı.

* Kurumlararası ücret dengesizliklerini gidermek için çok önemli adımlar attık. Kamuda istihdam edilen personel sayısında ciddi artışlar sağladık. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Eğitimden sağlığa ulaştırmadan toplu konuta birçok alanda ilklerin uygulayıcısı olduk. 15 yıllık dönemdeki ilkleri üstüne koyarak aynı ruhla aynı iddiayla yapmayı sürdüreceğiz.

* 1 Ağustos itibariyle yürütürken paydaş olarak yer aldık. Güçlü bir dialog ortaya koyduk. Sürecin bundan sonra da aynı nezakette devam edeceğine inanıyorum. Görüşmelerimiz bugünden itibaren uzlaşı ile devam edecek. Toplu sözleşme tekliflerinde genel ve 11 hizmet kolunda çalışmalarına devam edeceğiz. 406 maddede görüşeceğiz.

* 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmelerde müzakerelerimizi sürdüreceğimizi belirterek teklifi açıklıyorum. Kamu işveren heyeti olarak ilk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3, 2019 ilk 6 ay yüzde 3 ve ikinci 6 ayında yüzde 3 olarak teklif sunuyorum. Enflasyon oranının öngörülen artışı ile enflasyon farkı da ödenecektir.



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