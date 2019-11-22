Son dakika! Hükümetten asgari ücret açıklaması! 2020 asgari ücret ve asgari geçim indirimi AGİ zammı ne kadar olacak? İşte tahminler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı.

2020 asgari ücret ve asgari geçim indirimi AGİ zammı ne kadar olacak? İşte tahminler

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, en iyi olasılıkla yılbaşında gelecek zammın çift haneli yüzde 10 olacağını öngördüğünü açıklamıştı.

Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Ünsal da şunları belirtmişti:

"Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin bir araştırmam yok. Ancak hayat pahalılığını dikkate aldığımızda bunun en aşağı yüzde 20-30 artması yani 2500 liradan aşağı olmaması lazım. 2500-3000 lira arası rakam piyasa şartlarında tek işçiyi tatmin edebilecek bir rakam olabilir. Ailesini hesaba katarsanız bunun 4-5 bin liraya yükselmesi lazım. Bu da işverenlerin ödeyebileceği ve kabul edebileceği bir rakam değil. Türk sendikacılığı takkesini masaya koyup 'Ben ne yapıyorum, görevimi yapıyor muyum?' diye ciddi ciddi düşünmesi lazım. Yoksa sendikacılık çok yakında tarih olacaktır"

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