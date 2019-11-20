Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin beklediği 3600 ek gösterge konusu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bu konuda çalışmaların olduğunu söyleyen Soylu, önemli değerlendirmelerde bulundu
EKONOMİ 20.11.2019, 22:52
Hükümetten 3600 ek gösterge konusuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin beklediği 3600 ek gösterge konusuna dair "Çalışmalar var" dedi.
Bakan Soylu, şunları belirtti:
"Özellikle polislerle ilgili şunu söyleyeyim. Büyük bir çaba ortaya koyuyorlar.
Temel mesele şu çalışıyor 6 bin, 6 bin 500 maaş alıyor. Ama emekli olduğu zaman 3 bin 3 200 lira maaş alıyor. Ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Bu vesileyle yine sayın Cumhurbaşkanımız yine kabinede talimat verdi, Aile Bakanı, Hazine Bakanına... Bu konuyu çözelim tekrar gündeme gelmesin dedi.
Çalışmalar var yani."
ulusal.com.tr
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