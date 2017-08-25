Normalde her ayın son günü yatan işsizlik ödenekleri bugün itibariyle PTT şubelerinden alınabilecek

Normalde her ayın son gününde ödenen işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, yarım çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatı ödemeleri bugün itibariyle alınabilecek.



Yeni Şafak'ın haberine göre, bayram tatili nedeniyle işsizlik ödeneklerinin ödeme gününü bugünden başlattı.



Bakanlar Kurulu Kararıyla 28-29.08.2017 tarihlerinin ve 2017 yılı Ağustos ayı ödeme günü olan 31.08.2017 tarihinin idari tatil sayılması sebebiyle ödemeler, bugünden itibaren yapılıyor.



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