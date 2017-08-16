"Gümrük Birliği anlaşmasına güncelleme yok"
Çok sayıda gözaltı var
Çok sayıda gözaltı var
Uzatıldı ama... Bayram izni bakın kimleri kapsıyor
Uzatıldı ama... Bayram izni bakın kimleri kapsıyor
Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat: O süre 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, "e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık." dedi

Son dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat: O süre 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, "e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık." dedi


Kaynak: AA
Etiketler; #kredi kartı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İran Genelkurmay Başkanı'nın Ankara ziyareti 1979'dan sonra ilk
Sonraki Haber
Son dakika: Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2017 emekli maaşlarının yatacağı tarih
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.