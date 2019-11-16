Son dakika! KYK burs öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı! Bundan sonra ne yapmak gerekiyor? 2020 burs kredi ücreti ne kadar? Taahhütname nasıl onaylanır
On binlerce öğrencinin merakla beklediği burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Vatandaşlar, başvurularının sonuçlarının öğrendikten sonra ne yapacakları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebiliyor. Peki KYK burs öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı! Bundan sonra ne yapmak gerekiyor? 2020 burs kredi ücreti ne kadar oldu
EKONOMİ 16.11.2019, 12:37
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı.
Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları resmi internet sitesinden öğrenebiliyor.
BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA GİRİŞ
2020 BURS VE KREDİ MİKTARLARI
2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi veya bursu 550 TL, yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada ise 1.650 lira olarak uygulanacak.
BUNDAN SONRA NE YAPMAK GEREKİYOR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin taahhütnamesinin süresi içerisinde Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden onaylaması gerektiği belirtildi.
ulusal.com.tr
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