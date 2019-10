SON DAKİKA! LOL URF modu ne zaman saat kaçta gelecek? LOL URF modu nedir

LOL URF modu ne zaman saat kaçta gelecek? LOL URF modu nedir?

LOL URF modunda karakterlerin becerilerin süresinin sınırsız olduğu ifade edildi.

Yeteneklerin süresinin bu modda sınırsız olduğu, sürekli kullanabildiği aktarıldı.

LOL NEDİR

League of Legends, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. 27 Ekim 2009 tarihinde piyasaya çıkmıştır. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır. Oyunun baş tasarımcısı, Defense of the Ancients haritasını tasarlayan Steve Feak'dir.

Oyun, 27 Ekim 2009 tarihinde ilk kez piyasaya sürüldü.

Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası diye ifade edilen oyun birçok ödül aldı.

