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Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni faiz-nema oranı hamlesi

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek

Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni faiz-nema oranı hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.

Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

20 EYLÜL'DE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Merkez Bankası tarafından 20 Eylül 2019 tarihinde şu açıklama yapılmıştı:

"Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir. 

Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası #tcmb
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