Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Petrol Ofisi AŞ'ye ait Haramidere Akaryakıt Depolama ve Dolum Terminali'nin Haramidere Depoculuk AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.



Deniz Elektrik Üretim Limited Şirketi ve Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Fernas İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.



Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin, BKM TechPOS projesine ve bu projenin birtakım değişikler içeren yeni modeline bireysel muafiyet tanınmasına, muafiyetin mevcut model bakımından, öngörülen 2 yıllık geçiş süreci boyunca, yeni model bakımından ise 2 yıl süreyle geçerli olması kararlaştırıldı.



Elektrik Üretim AŞ'ye ait Yenice Hidroelektrik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.



Özata Kimyevi Maddeler Gıda ve Ambalaj Sanayi Ticaret AŞ'nin Teknik Plastik Greiner Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ nezdindeki hisselerini Greiner Packaging International GmbH'e devretmesi işlemine izin verildi. Orpak Systems Limited'in tek kontrolünün Fortive Corporation tarafından ve Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün Ajinomoto Co. Inc. tarafından devralınması işlemleri onaylandı.



Deutsche Bank AG'nin, DD Finansman AŞ'de sahip olduğu belli oranındaki hissenin Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.



MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün Mirage Cargo B.V. tarafından devralınması işlemi onaylandı.



Kurul tarafından ayrıca, Sapa AS'nin tek kontrolünün Norsk Hydro ASA tarafından devralınması ve Cinven Capital Management (V) General Partner Limited tarafından yönetilen Beşinci Cinven Fonu ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından GTA Travel Holding Ltd, Kuoni Holdings Plc ve iştiraklerinin ortak kontrolünün devralınması işlemlerine izin verildi.



Alenka Enerji Üretim ve Yatırım AŞ'nin belli oranda hissesinin Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim AŞ ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler AŞ'ye devredilmesi işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.



PwC Danışmanlık Hizmetleri AŞ'nin bir kısım faaliyetlerinin PwC Yönetim Danışmanlığı AŞ'ye devredilmesi ve devamında PwC Danışmanlık Hizmetleri AŞ'nin belli oranda hissesinin ve PwC Yönetim Danışmanlığı AŞ'nin belli oranda hissesinin PwC Europe TR Holding GmbH Danışmanlığı AŞ tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.



Nissin Yıldız Gıda San. ve Tic. AŞ ile Önem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Sakarya ili Hendek ilçesinde bulunan makarna üretim tesislerinin Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararı onaylandı.



Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ uhdesinde bulunan tüketici kredisi portföyü ve müşteri veri tabanının Final Varlık Yönetim AŞ aracılığı ile Burgan Bank AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.



Bultur Turizm ve Ticaret AŞ'nin belli oranındaki hissesinin Bartu Turizm Yatırımları AŞ tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığı kararına varıldı.



Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında teşebbüs yükümlülüklerinin Bilişim Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi aracılığıyla yerine getirilmesi için hazırlanan üyelik sözleşmesine bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.