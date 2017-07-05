Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik. 13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakan'a götüreceğiz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik. 13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakan'a götüreceğiz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik. 13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakan'a götüreceğiz." dedi.