Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var
Manisa'da deprem
Manisa'da deprem
739 emniyet personeli görevine iade edildi
739 emniyet personeli görevine iade edildi
Adliyede dehşet saçtı
Adliyede dehşet saçtı

Son dakika: Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik. 13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakan'a götüreceğiz." dedi.

Son dakika: Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik. 13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakan'a götüreceğiz." dedi.
 

Etiketler; #mehmet müezzinoğlu #kıdem tazminatı
banner863
Önceki Haber
Manisa Saruhanlı'da deprem oldu
Sonraki Haber
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Ramazanda acil kan ihtiyacını karşıladık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.