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Son dakika! Taşıt kredisi güncel faiz kredi oranları düştü! Yüzde 0,49 faiz oranı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, HalkBank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu bilgisi

Kamu bankalarından güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberi geldi. Habere göre, bankalar faiz indirimine gitti.  Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank anlaşmalı markalardan araç alanlara özel yüzde 49 - yüzde 0.69 oranında faizle kredi verecek. Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa anlaşmalı otomotiv firmaları arasında yer alıyor. İşte güncel taşıt kredisi faiz oranları

Son dakika! Taşıt kredisi güncel faiz kredi oranları düştü! Yüzde 0,49 faiz oranı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, HalkBank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu bilgisi

Anlaşmalı otomotiv firmalarından araç alan müşteriler için binek ve ticari araçları kapsayan kredi anlaşması açıklandı.

Buna göre, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank anlaşmalı markalardan araç alanlara özel yüzde 49 - yüzde 0.69 oranında faizle kredi verecek.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın taşıt kredisi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek. Kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor. Taşıt kredisinde anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa olarak belirlendi. Kampanya dönemi 01.10.2019-31.12.2019 olacak

ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

KAMPANYA DÖNEMİ:

01.10.2019 – 31.12.2019

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
Güncel taşıt kredisi: 1.13
İhtiyaç kredisi: 1.35

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35
Güncel Taşıt kredisi: 1.43
Konut kredisi: 0.99

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.35 (Kamu ve özel sektör çalışanları için)
Güncel taşıt kredisi: 1.42
Konut kredisi: 0.99

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.76
Konut kredisi: 1.26
Güncel taşıt kredisi: 1.49

Etiketler; #güncel kredi faiz oranları #taşıt kredisi #halkbank taşıt kredisi faizi kampanyası #vakıfbank taşıt kredisi faizi kampanyası
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