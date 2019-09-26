Kamu bankalarından güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberi geldi. Habere göre, bankalar faiz indirimine gitti. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank anlaşmalı markalardan araç alanlara özel yüzde 49 - yüzde 0.69 oranında faizle kredi verecek. Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa anlaşmalı otomotiv firmaları arasında yer alıyor. İşte güncel taşıt kredisi faiz oranları

Anlaşmalı otomotiv firmalarından araç alan müşteriler için binek ve ticari araçları kapsayan kredi anlaşması açıklandı.



Buna göre, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank anlaşmalı markalardan araç alanlara özel yüzde 49 - yüzde 0.69 oranında faizle kredi verecek.



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın taşıt kredisi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek. Kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor. Taşıt kredisinde anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa olarak belirlendi. Kampanya dönemi 01.10.2019-31.12.2019 olacak



ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI



Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais



Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa



KAMPANYA DÖNEMİ:



01.10.2019 – 31.12.2019



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.



VAKIFBANK FAİZ ORANLARI



Konut kredisi: 0.99

Güncel taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35



ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI



Tüketici kredisi: 1.35

Güncel Taşıt kredisi: 1.43

Konut kredisi: 0.99



HALKBANK FAİZ ORANLARI:



İhtiyaç kredisi: 1.35 (Kamu ve özel sektör çalışanları için)

Güncel taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 0.99



GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:



İhtiyaç kredisi: 1.76

Konut kredisi: 1.26

Güncel taşıt kredisi: 1.49