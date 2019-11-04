Son dakika! TÜİK TEFE TÜFE oranları kira artışı belli oldu mu? 2020 kira artış oranları açıklandı mı?

Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi’ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 oldu. Yeni yılda vergi, harç ve cezalar bu oranda zamlanacak. Pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet harcı hepsinde artış yaşanacak.

MAAŞLARA ZAM ENFLASYONA GÖRE

Yeniden değerleme oranı ÜFE’ye göre belirlenirken, çalışanın maaşına yapılacak zamda enflasyon dikkate alınıyor. TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre yıllık enflasyon yüzde 8.55 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon baz etkisiyle son iki aydır tek haneye düşmüş durumda.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 12

Merkez Bankası ve Yeni Ekonomi Programı’na göre 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Başka bir deyişle çalışana zam pazarlığında bu oran dikkate alınacak. Ancak Üretici Fiyat Endeksi’ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı ile vergi, harç ve cezalar yüzde 22.58 oranında zamlanacak.

Kira artış oranı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.