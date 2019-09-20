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Son dakika: Zorlu Holding'ten Vestel Elektronik kararı

Zorlu Holding, 6,17 milyon TL nominal tutarlı Vestel Elektronik hissesinin satışa konu edilebilmesi için için Merkez Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu

Son dakika: Zorlu Holding'ten Vestel Elektronik kararı

Zorlu Holding, 6,17 milyon TL nominal tutarlı Vestel Elektronik hissesinin satışa konu edilebilmesi için için Merkez Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır."

Etiketler; #vestel #zorlu holding
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