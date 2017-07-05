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Son yağış ayçiçeğine ilaç gibi geldi

Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Edirne’de olumlu hava koşulları verimde beklentiyi artırdı.

Son yağış ayçiçeğine ilaç gibi geldi

Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yağışların ayçiçeğindeki verim beklentisini yükselttiğini söyledi.
Edirne'de yaklaşık 1 milyon dönümlük alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını, taban suyunu seven ayçiçeğinin ihtiyaç duyduğu yağışların dönemsel olarak alındığını vurgulayan Akgün,

"Bu yıl ayçiçeği veriminin çiftçinin yüzünü güldüreceği kanaatindeyim.Umutsuzlukla başlayan bir yıl gün geçtikçe umutların arttığı bir yıla döndü. Buğdayda iyi bir verim aldık.Ayçiçeğinde de böyle olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Çiftçilerin gerekli çalışmaları yaptığını ve olumlu hava koşullarıyla verim beklentisinin yükseldiğini belirten Akgün, şunları kaydetti:

"Şu an için ayçiçeğinde çok olumlu gelişmeler var. Geçtiğimiz hafta etkili olan sıcaklar bitkinin büyümesini biraz geriletmişti ama ardından gelen sağanak bir anlamda o dezavantajı ortadan kaldırdı. İnşallah hasat dönemine kadar biraz rüzgar eser ve havalar serin giderse iyi bir verim alıyoruz. Havalar aşırı sıcak giderse ayçiçeği yıpranabiliyor. Dönüm başına 250 kilogramın altına düşmeyeceğini düşünüyorum. Bunun yanında iyi de bir fiyat beklentimiz var. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir dönem diliyorum."


Kaynak: AA
Etiketler; #ayçiçeği üretimi #yağış #edirne
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