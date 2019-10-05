Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetlerine yer verdi.
Karakaş yazısında, bazı okuyucularından gelen BAĞ-KUR ve EYT sorusunun yanıtladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, şöyle yazdı:
"Son olarak bazı okuyucularımız Bağ-Kur'luların da EYT kapsamında olup olmadıklarını sormaktadır.
Bu soruya da 08/09/1999 tarihinden önce sigortalılık hizmeti olan Bağ-Kur'luların da EYT/Emeklilikte Yaşa Takılanlar arasında sayılacağını belirtelim."
ulusal.com.tr
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ve BAĞ-KUR konusunda bir bilgi paylaşımı yaptı. Karakaş, "08/09/1999 tarihinden önce sigortalılık hizmeti olan Bağ-Kur'luların da EYT/Emeklilikte Yaşa Takılanlar arasında sayılacağını belirtelim" ifadelerini kullandı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetlerine yer verdi.