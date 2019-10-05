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Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişi açıkladı! Onlar da EYT emeklilikte yaşa takılanlar arasında sayılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ve BAĞ-KUR konusunda bir bilgi paylaşımı yaptı. Karakaş, "08/09/1999 tarihinden önce sigortalılık hizmeti olan Bağ-Kur'luların da EYT/Emeklilikte Yaşa Takılanlar arasında sayılacağını belirtelim" ifadelerini kullandı

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişi açıkladı! Onlar da EYT emeklilikte yaşa takılanlar arasında sayılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetlerine yer verdi.

Karakaş yazısında, bazı okuyucularından gelen BAĞ-KUR ve EYT sorusunun yanıtladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, şöyle yazdı:

"Son olarak bazı okuyucularımız Bağ-Kur'luların da EYT kapsamında olup olmadıklarını sormaktadır. 

Bu soruya da 08/09/1999 tarihinden önce sigortalılık hizmeti olan Bağ-Kur'luların da EYT/Emeklilikte Yaşa Takılanlar arasında sayılacağını belirtelim."

ulusal.com.tr

Etiketler; #sosyal güvenlik kurumu #sgk #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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