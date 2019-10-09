Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Halen Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) çalışan SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklama yaptı.

İsa Karakaş, şunları belirtti:

"Basında yazılan rapor modeller falan falan hep gerçekdışı.

Ben halen SGK'da çalışan 25 yıllık başmüfettiş olarak bu yazılanlara hayret ediyorum.

Ben de bir EYT li olarak en ufak bir gelişme olursa sizlere duyurmaya ve desteklemeye devam."

ulusal.com.tr