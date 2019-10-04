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Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan EYT paylaşımı! Mağduriyetin nasıl son bulacağını açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Bu aralar telefonum susmuyor, EYT soruları bitmiyor, sosyal medya sorularına yetişemiyorum! Soruların Cevapları hep aynı 08/09/1999 tarihine kadar sigortalı olmuş kadınlar 18 yaş baz alınarak 20 yıl, erkekler 25 yıl ve 5000 prim günü ile emeklilik durumunda mağduriyet son bulur" dedi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan EYT paylaşımı! Mağduriyetin nasıl son bulacağını açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı.

Erdursun, şunları belirtti:

"Bu aralar telefonum susmuyor, EYT soruları bitmiyor, sosyal medya sorularına yetişemiyorum! 

Soruların Cevapları hep aynı 

08/09/1999 tarihine kadar sigortalı olmuş kadınlar 18 yaş baz alınarak 20 yıl, erkekler 25 yıl ve 5000 prim günü ile emeklilik durumunda mağduriyet son bulur.!"

VEKİLLERE ÖNERİ

Erdursun, "Millet Vekillerine bir önerim olacak, Milletin yaşadığı sorunları Millete anlatmayın... Millet zaten onsorunları biliyor çünkü yaşıyor, sorunları ve beklentileri çözüm önerileri ile anlatın!" diye yazdı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #sosyal güvenlik uzmanı #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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