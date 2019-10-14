Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda önemli bir açıklama yaptı.

Erdursun, şunları söyledi:

"Ben hep şunu söyledim.

Ülkemizde EYT'li kardeşlerim yıllarca çalıştılar prim ödediler hakları verilmiyor.

Maliyet konusunun konuşulmaması, mağduriyetin konuşulması gerektiğini söylüyordum.

Bu arada gerçek maliyetinde denilen gibi olmadığını açıkladım.

EYT konusu gündemden düşmez."

ÇALIŞAN ANNELERE AYLIK 650 LİRA DESTEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak." demişti.

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