Sosyal güvenlik uzmanından emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması! "Çıkacağına yürekten inanıyorum"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, emeklilikte yaşa takılanlar EYT için "Gündemimizde yok" diyenin nabız yokladığını belirtti.

EYT Derneği'nin sözünü mühr-ü reisten aldığını ifade eden Ete, "Damatla işi olmaz" paylaşımı yaptı.

"ÇIKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Ete, EYT ile ilgili yaptığı açıklamanın devamında çıkacağına yürekten inandığını belirterek, çıkmayacağı ihtimalinin aklında hiç olmadığının altını çizdi.

Ete, şunları söyledi:

"Kanunlar geriye doğru yürümez.

Çıktıktan sonrası için de mücadele edinir düzeltilir fakat geriye doğru kanun da işleme SGK da bir tek EYT yapıldı.

Yapılan yanlış düzeltilmeli.

Para yok da doğru değil, her şeye para var. Eyt yok"

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