Sosyal Güvenlik uzmanından EYT açıklaması

Ulusal Kanal'da Sinem Fıstıkçıoğlu ile Hafta Sonu programına Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya konuk oldu.

Kaya, "Emeklilikte yaşa takılanların yaş şartıyla ilgili kalıcı bir çözüm olarak kademeli geçiş şartına tabii olanların dönemsel olarak girdikleri statü içerisinde işsiz kaldıkları dönemlerde, iş bulana kadar ki süreleri işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanması yönünde işsizlik sigortasının 10 ay ile sınırlandırılması doğru değil." dedi.

Kaya'nın açıklası şöyle;

İşsizlik maaşı için 10 ay kısa bir süre. Bir insan 20 yıl boyunca işsizlik sigortası fonuna para ödüyor fakat işsiz kaldıktan sonra 1 yıl bile olmadan 10 ay işsizlik fonundan yararlanıyor. 20 yıla karşılık 10 ay haksızlıktır.

Ülkemizde kadınlar 60, erkekler 65 yaşında emekli oluyorlar bizim çalışma koşullarımızda insanların o yaşta çalışmaları mümkün değil. Emeklilik sistemimiz yıllarca suistimale uğradığı için sosyal güvenlik sistemi kendisini bir türlü toplayamıyor.

Bu yüzden EYT gibi bir kademeli geçiş sistemi geliştirdi fakat çözüm olmadı.



Çok kritik bir konu bulunmaktadır. Genel sağlık sigortası prim borcu ve Bağ-kur prim borcu olanlar için son 2 gün.

Geçtiğimiz 2019 yılının Mart ayının başlarında yapılan bir düzenlemeyle sağlık sigortası prim borcu ve bağkur prim borcu olanların borçları olmasına rağmen 31 Aralık 2019 salı günü mesai bitimine kadar borçları olsa dahi sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanma imkanı getirilmişti.

Ancak 1 ocak 2020 tarihinden itibaren ne olacağı muamma.

Bununla ilgili gerek bakanlıktan gerekse kurumdan herhangi bir açıklama şu ana kadar yapılmadı.

Geçtiğimiz yıllar itibarıyla genel sağlık sigortası prim borcu ve bağkur prim borcu olanların 1 ocak 2020'den itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanmama gibi bir risk ile karşı karşıyalar.

Hükümetin ve bakanlığın 2 gün içinde acilen bu soruna el atması gerekiyor.

Geçtiğimiz 2019 Şubat ayında yapılan düzenlemeyle, Şubat ayının sonuna kadar herkese gelir testini yaptıracak ve borçlarını taksitlendirecekti fakat yaptırmadılar.

1 Mart 2019 itibari ile borçları olan insanlar sağlık hizmeti alamadığı için doktorlarla ve hastane yöneticileri birbirine girdiler.

Hal böyle olunca Cumhurbaşkanlığı hemen devreye girdi ve bu işi çözdü.

Yine böyle bir durum ile karşı karşıyayız çünkü; kalan 2 gün içinde bakanlıktan ve kurumdan bir açıklama gelmediği için vatandaş ne yapacağı bilmiyor.

Şahsen ben ağustos ve eylül ayından bu yana bakanlığa sürekli çağrı yaptım, yapılandırma talep ettim ama 3-4 ay içerisinde herhangi bir yapılandırma olmadı.

Örneğin genel sağlık sigorta prim borcu ve bağkur prim borcu olan bir hastanın kronik rahatsızlığı var 1 ocak 2020 itibarı ile ne olacağı belirsiz

1 ocak 2020 tarihinden itibaren hastaneye gittiğinizde provizyon işlemlerinize başlarken hastane yetkilisi size sağlık hizmeti veremem diyecek

haklı olarak çünkü yasakoyucu öyle emretmiş.

Bu süre uzatılsa bile bir çözüm teşkil etmiyor bu olaya kalıcı bir çözüm bulmak gerekiyor.

Aynı zamanda borcundan dolayı genel sağlık sigortası hizmetini alamayan bir kişinin çocuğu ve eşide aynı hizmettten yararlanamıyor.

İstisnalarda var tabii örneğin; 18 yaşının altında olan bir çocuk, anne veya babasının borcundan sorumlu değil. 18 yaşına kadar her hastaneden

genel sağlık hizmeti ile yararlanabiliyor.