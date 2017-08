Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, buğdayda gümrük vergisinin indirilmesinin üreticinin moralini bozmaması gerektiğini belirterek, gümrük vergisinin indirilmesinin sebebi spekülatörleri önlemek olduğunu söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, buğdayda gümrük vergisinin indirilmesinin üreticinin moralini bozmaması gerektiğini belirterek, "Gümrük vergisinin indirilmesinin sebebi spekülatörleri önlemek ve fırsatçılara fırsat vermemek." dedi.



Tekirdağ temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Fakıbaba, sonrasında Renkly Fuarcılık tarafından düzenlenen 10. Çorlu Tarım Fuarı’nın açılışına katıldı.



Burada bir konuşma yapan Fakıbaba, Türkiye'nin doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyi ile cennet gibi bir ülke olduğunu kaydederek, ülkenin tüm insanlarını sevdiğini, görevlerinin halka hizmet etmek olduğunu söyledi.



Makamların gelip geçici olduğunu dile getiren Fakıbaba, "Önemli olan bir şeyler bırakmaktır. En önemli silah gıdadır, tarımdır, hayvancılıktır. Biz bunun bilinci ile çalışacağız." diye konuştu.



Fakıbaba, AK Parti olarak iktidara geldikleri günden bu yana çok şeyler yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirterek, hayvancılıkta, gıdada, tarımda, yaklaşan Kurban Bayramı'nda, bayram sonrasında ne yapabileceklerini hep düşündüklerini anlattı.



Uzun vadede neler yapabileceklerini de sürekli konuştuklarını ve tartıştıklarını aktaran Fakıbaba, tarım ve hayvancılıkta ithalatı azaltmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını vurguladı.



"Spekülatörleri önlemek için gümrük vergisini düşürdük"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisinin indirilmesinin üreticiyi üzdüğü yönündeki konuşmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sayın vekilim haklı olarak dedi ki; 'Vergi duvarlarını kaldırdınız üreticinin morali bozuldu'. Sayın vekilim üretici bizim canımız, her şeyimiz. Üretici olmazsa biz olmayız. Bakın bütün Tekirdağ, Çorlu sizin olsa ekmeğiniz aşınız olmasa ne kadar dayanırsınız. En fazla 25-30 gün. En son bir tabak yemeğe tüm Tekirdağ'ı verirsiniz. Biz bunun gerçekten farkındayız. Onun için üreticinin, üreten insanın hep yanında olacağız, onları hep destekleyeceğiz. Vergi duvarlarındaki azalma üretici arkadaşlarımın moralini bozmasın. Yılda 3-4 milyon buğday ihraç ediyoruz ancak bu buğdayı alıp iç piyasaya sürmüyoruz. Un, bisküvi, makarna olarak tekrar ihracat yapmak için alıyoruz."



Fakıbaba, gümrük vergisinin indirilmesinin sebebinin spekülatörleri önlemek ve fırsatçılara fırsat vermemek olduğunu vurguladı.



Üreticiyi hep destekleyeceklerini dile getiren Fakıbaba, üretmeyi ibadet gibi kabul ettiklerini anlattı.



"Arazilerinizi satmayın"



Fakıbaba, Türkiye'nin son dönemde tarım arazilerinin azaldığına yönelik bir söylem üzerine, "Çok dikkatli olalım arkadaşlar. arazilerinizi satmayın, fırsatçılara vermeyin. Bu araziler çok değerli." dedi.



Gelirken kendisine bu bölgedeki tarım arazilerinin satıldığını söylendiğini aktaran Fakıbaba, gelecek 15 yılın en büyük silahının gıda, tarım ve hayvancılık olacağının altını çizdi.



Ahmet Eşref Fakıbaba, Katar'ın her ülkeye tırlar dolusu para gönderebileceğini ancak tarım ürünü gönderemeyeceğini kaydederek, "Demek ki para her şeyi halletmiyor. Hep beraber üreteceğiz, üreteni destekleyeceğiz, çalışacağız." diye konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisine ilk direktiflerinden birisinin tarım girdilerinin, mazot ve gübrenin maliyetinin düşürülmesi olduğunu dile getiren Fakıbaba, "İnşallah bu konuda da bu kardeşiniz elinden gelen her türlü imkanı halkın refahı için kullanacaktır." ifadesini kullandı.



"Tekirdağ tarım ve hayvancılığın başkenti"



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ’ın ülkenin önemli bir tarım merkezi olduğunu belirterek, "Aynı zamanda sanayi, gıda sanayisi ve tarım makinelerinin üretimi konusunda Türkiye'nin öncü şehirlerinden." dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın Türkiye'de tarım ve hayvancılığın başkenti olduğunu belirterek, bu şehirde üretilen ayçiçeği, buğday, kanola gibi ürünlerden bahsetti.



Tekirdağ'da üretilen süt miktarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu dile getiren Albayrak, "Tekirdağ'ın tarımına Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile beraber çalışarak katkıda bulunduk." dedi.



Albayrak, tarım ve hayvancılık alanında yaptıkları çalışmalardan bahsederek, Tekirdağ'ın bu alanda ülkenin parlayan yıldızı olduğunu sözlerine ekledi.

Renkly Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Umut Güngör, Trakya'nın buğdayı ile ekmeğe tat verdiğini, ayçiçeği ile mutfakların vazgeçilmezi olduğunu, çeltiği, pirinci ile ülkeyi doyurduğunu, kirazı ile festivallere konu olduğunu söyledi.



Güngör, Trakya'nın sebze ve meyvesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları ile ülkenin vazgeçilmezi olduğunu vurguladı.



Fuar alanını gezdi, talepleri dinledi



Konuşmalar sonrası fuarın açılış kurdelesini kesen Fakıbaba'ya, günün anısına hediye takdim edildi.



Sonrasında fuar alanını gezen Fakıbaba, buradaki tarım makinelerini ve ürünleri inceledi.



Üreticiler ve vatandaşlarla bol bol sohbet eden ve fotoğraf çektiren fakıbaba, onların taleplerini dinledi.