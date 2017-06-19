Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200,69 lira, en düşük 96,01 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200,69 lira, en düşük 96,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 10,5 artarak, 49 milyon 608 bin 374 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 200,69 lira, en düşük saat 06.00 ve 19.00'da 96,01 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 144,04 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 145,11 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 197,93 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.