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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,58 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,58 lira, en düşük 96 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,2 düşerek, 48 milyon 111 bin 964 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 201,58 lira, en düşük saat 20.00'de 96 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 152,54 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 154,49 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 200,25 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.


Kaynak: AA
Etiketler; #EPİAŞ #Enerji Piyasaları İşletme AŞ #Elektrikte Spot Piyasa
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