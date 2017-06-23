Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 183,36 lira, en düşük 102,77 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 183,36 lira, en düşük 102,77 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 1,8 artarak, 49 milyon 19 bin 112 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 183,36 lira, en düşük saat 06.00'da 102,77 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 150,67 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 151,9 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 201,58 lira, en düşük 96 liradan işlem gördü.