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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200,58 lira, en düşük 120,17 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 200,58 lira, en düşük 120,17 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 8,06 artarak, 42 milyon 132 bin 69 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 200,58 lira, en düşük saat 04.00'te 120,17 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 147,13 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 149,06 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 174,18 lira, en düşük 58,41 liradan işlem gördü.


Kaynak: AA
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