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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 202,44 lira, en düşük 94 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 202,44 lira, en düşük 94 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 9,34 artarak, 46 milyon 69 bin 417 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 202,44 lira, en düşük saat 04.00'te 94 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 152,17 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 156 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 200,58 lira, en düşük 120,17 liradan işlem gördü.


Kaynak: AA
Etiketler; #spot elektrik piyasası #Elektrik Fiyatları
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