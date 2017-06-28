Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 211,22 lira, en düşük 96,01 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 211,22 lira, en düşük 96,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 25 artarak, 57 milyon 610 bin 654 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'de 211,22 lira, en düşük saat 06.00'da 96,01 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 175,81 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 180,83 lira olarak belirlendi.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 202,44 lira, en düşük 94 liradan işlem gördü.

