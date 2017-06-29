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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 212,04 lira, en düşük 96,01 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 212,04 lira, en düşük 96,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 3,4 artarak, 59 milyon 591 bin 37 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 212,04 lira, en düşük saat 06.00'da 96,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 177,63 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 183,36 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 211,22 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Spot piyasada elektrik fiyatları #EPİAŞ #elektrik
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