Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 218,65 lira, en düşük 100,04 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 218,65 lira, en düşük 100,04 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 12,8 artarak, 67 milyon 229 bin 42 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00 ve 14.00'te 218,65 lira, en düşük saat 06.00'da 100,04 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 187,01 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 191,96 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 212,04 lira, en düşük 96,01 lira liradan işlem gördü.