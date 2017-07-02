Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 228,96 lira, en düşük 123,99 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 228,96 lira, en düşük 123,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 49,44 artarak, 70 milyon 512 bin 321 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 228,96 lira, en düşük saat 05.00'te 123,99 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 195,21 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 202,47 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 200,69 lira, en düşük 75,01 lira liradan işlem gördü.